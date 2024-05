Fire - il nuovo inno degli Europei 2024 è firmato Meduza i tre dj italiani

(Di venerdì 24 maggio 2024) Si chiama “”, è deied è l’del Campionato di calcio europeo. Scritta dal frontmanOneRepublic, e con la voce della cantante tedesca Leony, accompagnerà le partite di quest’estate. Il brano è disponibile su tutte le piattaforme, e nel profilo Spotify del trio di dj milanese. “” dei, l’Il brano ha le parole di Ryan Tedder dei OneRepublic. È prodotta invece da. Che scalano le vette, come artisti al numero 353 della classifica mondiale di Spotify. Con loro la voce pop della cantante tedesca Leony. Prima dell’inizio della finale i tifosi avranno la possibilità di vedere l’eseguito dal vivo dai tre artisti all’Olympiastadion di Berlino, il 14 luglio.ha anche creato un’esperienza uditiva completa. Ci saranno infatti una serie di composizioni ispirate all’per arricchire le sequenze televisive, la musica per le squadre che entrano in campo e i momenti chiave come la presentazione del trofeo.

MILANO – Il trio elettronico italiano Meduza pubblica “Fire”, l’attesissima canzone ufficiale di Uefa Euro 2024 insieme ai OneRepublic, nominati ai Grammy, e alla cantautrice tedesca Leony. La release del brano arriva subito dopo la vittoria dei Beatport Awards per il remix dell’anno Supermode – Tell Me Why (Meduza Remix). lopinionista

