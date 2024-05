Fiorentina - Italiano | ho parlato con la società - le voci sul cambio di panchina in A

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di venerdì 24 maggio 2024) Laè ufficialmente qualificata in Europa dopo il colpo 2-3 sul campo del Cagliari. “Ora pensiamo alla finale di Conference, ma questa vittoria è un bel segnale: lanon ha giocato la sua migliore partita della stagione, ma mi è piaciuta molto la reazione”. Sono le parole del tecnico dellaVincenzo. “Nella ripresa non siamo entrati con lo spirito giusto. Ci siamo svegliati con il gol del 2-1. Ma siamo alla fine di una stagione davvero lunga. Ed è stata una partita nella quale il Cagliari ha combattuto sino alla fine. Noi non abbiamo mollato però. E questo significa che abbiamo ancora tante energie”, continua. Il futuro “Tutti gli allenatori, arrivati quasi a giugno, hannocon le proprie. Pensiamo alla finale di Conference, poi tireremo le somme”. Vincenzoè in pole per ladel Bologna dopo l’addio ufficiale di Thiago Motta.