Fiorentina - contatti con Palladino! Il Monza valuta due nomi per il sostituto

(Di venerdì 24 maggio 2024) E’ già partito un clamoroso valzer di panchine di Serie A. In attesa di ufficializzare l’accordo tra Thiago Motta e la Juventus e di definire le questioni di Milan e Napoli, anche le medie e le piccole iniziano a muoversi. L’addio tra Vincenzo Italiano e laè molto probabile. Il percorso dell’allenatore ex Spezia è stato molto importante e la vittoria della Conference League potrebbe mettere il punto esclamativo all’esperienza in viola. Lainizia are iper ile il nome in pole è quello di Raffaele. L’ex attaccante è stato protagonista di un ottimo rendimento al. IlalIlnon sembra in grado di bloccare il salto di qualità del suo allenatore. Secondo quanto riferito da ‘Sky Sport’ il club biancorossodueper il: Alessandro Nesta e Alessio Dionisi. L'articolo CalcioWeb. .