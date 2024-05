Finisce il sogno playoff dell’Atalanta Primavera | il Sassuolo vince e va in semifinale

(Di venerdì 24 maggio 2024) Firenze. L’avventuraneiScudetto si ferma di fronte al primo ostacolo. I nerazzurri, infatti, sono stati sconfitti 1-0 dalal Viola Park di Firenze. I neroverdi accedono dunque alladove affronteranno l’Inter che ha chiuso al primo posto la regular season. La prima frazione di gioco è tutta di marca neroverde e dopo due autentici miracoli di Pardel su Knezevic e Russo, gli emiliani passano al 34?: scambio fra Falasca e Knezovic e cross di quest’ultimo a centro area proprio per l’accorrente Russo che anticipa tutti e insacca il gol qualificazione. Nella ripresa la squadra di Bosi prova a risalire la china, ma l’unico tentativo buono porta la firma di Vlahovic – su assist di Vavassori – murato dal difensore Loeffen. Nel segmento conclusivo ilregge e stacca il pass per la. La stagione dell’Under 19 nerazzurra è ufficialmente chiusa.

