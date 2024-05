Fine vita - Martina Oppelli | La mia non è una scelta di disperazione ma d’amore verso la vita che ho avuto

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 24 maggio 2024) “Non avrei mai voluto prendere questa decisione, determinata da anni di sofferenza e da una patologia che non può essere curata e che per me è come una spada di Damocle. Convivo con questi sintomi da un quarto di secolo e l’ho sempre fatto con dignità, con speranza, perché amo la, che è stupenda e va rispettata. Ma sono arrivata a un punto in cui il dolore è devastante: io ormai muovo solo la testa, riesco ancora a lavorare tramite i comandi vocali, ma la fatica è tanta e non ce la faccio più. La mia non è unadi, ma unalache ho”. Così, 49 anni di Trieste, tetraplegica e affetta da sclerosi multipla, durante un incontro con la stampa delle scorse ore a Trieste. Qualche giorno faaveva reso noto con l’Associazione Luca Coscioni un video appello al Parlamento nel quale chiedeva ai senatori di discutere una buona legge sul, tenendo presente “ogni aspetto e ogni dolore” della persona che chiede di poter accedere alla morte volontaria assistita.