Finali giovanili volley Le Under 16 della Moma vincono 3-0 all’esordio Ora c’è la doppia sfida contro ’Amici’ e Monza

(Di venerdì 24 maggio 2024) Prosegue la kermesse delledi pallavolo, con laAnderlini impegnata nella finale16 femminile a Bormio (Sondrio): le ragazze modenesi erano state ammesse al tabellone principale come testa di serie, e nella fase decisiva se la vedranno con le sarde dell’Arcidano, con cui hanno esordito ieri vincendo per 3-0 e questa mattina con le romane dell’Amici del, emerse dalle qualificazioni, e soprattutto nel pomeriggiole lombarde del Vero, altra protagonista attesa. Nessuna squadra modenese maschile è invece impegnata nella Finale Nazionale15, in svolgimento a Schio (VI): in compenso, sono tre i modenesi che da lunedì 25 Maggio saranno impegnati nel collegialeNazionale20 a Camigliatello Silano (CS), su convocazione del C.T. Michele Zanin: allo schiacciatoreAnderlini Davide signorini, si aggiungono infatti due atleti di Modena, l’alzatore Leonardo Barbanti, e lo schiacciatore Andrea Malavasi, tutti inseriti in un gruppo di 16 giocatori, che lavorerà fino a mercoledì 29 Maggio, in preparazione degli Europei di categoria, in programma dal 26 agosto al 7 settembre a Vrnjacka Banja (Serbia) e Arta (Grecia).

È terminata nella giornata di lunedì la regular season del campionato under 19, con il girone 5 vinto dalla Carpegna Prosciutto di coach Luminati, con 20 vittorie e due sole sconfitte all’overtime. Pesaro si qualifica come testa di serie alle Finali Nazionali per il secondo anno consevutivo e si prepara a difendere il quarto posto dello scorso anno. sport.quotidiano

Da venerdì a domenica dodici squadre Under 15 femminili si affrontano nei gironi finali del campionato nazionale di categoria. Giocano a Tolentino, San Severino e Castelraimondo. Dal 10 al 12 maggio Recanati ospiterà uno degli otto gironi nazionali degli spareggi Under 17 femminile. sport.quotidiano

