Finale Dfb-Pokal 2024 | le probabili formazioni di Kaiserslautern-Bayer Leverkusen

(Di venerdì 24 maggio 2024) Sabato 25 maggio, alle ore 20.30, presso l’Olympiastadion di Berlino, si giocherà, match valido per laDfb-. Le Aspirine, dopo la Bundesliga, vogliono anche il trofeo nazionale, ma dovranno vedersela con i Diavoli Rossi che, pur militando in seconda divisione, sognano l’impresa.DFB-: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE Malgrado laraggiunta,ilha vissuto una stagione difficile in seconda divisione tanto da salvarsi per un pelo evitando così una clamorosa retrocessione. La coppa nazionale ha rappresentato una sorta di paradiso anche se il cammino è stato lungo, avendo eliminato il Tus Rw Koblenz, Colonia, Norimberga, Hertha Berlino e il sorprendente Saarbrucken. I rossoneri hanno invece vissuto un’annata straordinaria culminata con la vittoria della Bundesliga, la prima della loro storia. Non altrettanto bene è andata in Europa League, dove sono mancati nell’ultimo atto incassato l’unica sconfitta stagionale dall’Atalanta per 3-0.

Il programma, l’orario e come vedere in diretta Virtus Bologna-Venezia, sfida valida come gara-1 delle semifinali dei playoff della Serie A1 2023/2024 di basket. Comincia il testa a testa tra queste due squadre, alla caccia di un posto in finale: sia gli uomini di coach Banchi che quelli di coach Spahija arrivano all’appuntamento a pari condizioni, con il peso delle cinque gare giocate ai quarti di finale. sportface

Alle 21:30 di oggi, venerdì 24 maggio, Roma e Fiorentina scenderanno in campo in occasione della finale di Coppa Italia femminile 2023/2024 nella cornice dello stadio ‘Dino Manuzzi’ di Cesena, dove le giallorosse puntano l’abbinamento Scudetto-Coppa Italia, mentre le viola inseguono un trofeo che manca a Firenze da sei anni. sportface

