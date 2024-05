Finale Coppa di Germania - Bayer Leverkusen-Kaiserslautern | le formazioni e dove vederla

Non è arrivata la quarta medaglia per l’Italia in questi Mondiali 2024 di judo. Asya Tavano, impegnata nella finale per il bronzo della categoria dei +78 kg femminili, ha dovuto alzare bandiera bianca al cospetto della solida sudcoreana Hayun Kim (n. oasport

Sito inglese: Erik ten Hag ha esortato un Marcus Rashford “altamente motivato” a usare la sua delusione con l’Inghilterra come “carburante” in vista della finale di FA Cup di questo fine settimana. Rashford è stato escluso dalla rosa provvisoria di 33 giocatori di Gareth Southgate per il prossimo Campionato Europeo questa settimana, dopo una stagione deludente in cui ha segnato solo otto gol. justcalcio

Calcio, playoff Serie B semifinale di ritorno Venezia-Palermo: segui la diretta testuale - Calcio, playoff Serie B semifinale di ritorno Venezia-Palermo: segui la diretta testuale - In serie A anche senza più vincere. Una sconfitta con un gol di scarto stasera, due pareggi nell'eventuale finale playoff e il Venezia sarebbe di nuovo fra i grandi. Meglio però non fare troppi calcol ... rainews

Ade…mola mia: la consacrazione di Lookman nella notte più importante per Bergamo - Ade…mola mia: la consacrazione di Lookman nella notte più importante per Bergamo - Tripletta in una finale europea, come non capitava dal 1975 e Jupp Heynckes: è il punto più alto per un ragazzo che all’Atalanta ha trovato la sua isola felice ... bergamonews

Pallanuoto donne: lo scudetto resta a Catania, Padova sconfitta in gara 3 di finale - Pallanuoto donne: lo scudetto resta a Catania, Padova sconfitta in gara 3 di finale - Non riesce la nuova impresa in trasferta alle atlete allenate da Stefano Posterivo: le siciliane si impongono 14-12 dopo una partita combattuta ... rainews