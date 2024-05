Finale Champions League 2027 a San Siro | giusto il rinvio? Il commento del sindaco Sala

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di venerdì 24 maggio 2024) Ildi Milano, Beppe, a margine della cerimonia per i 32 anni dalla Strage di Capaci, ha commentato la decisione della UEFA di posticipare fino a settembre l’assegnazione delladidelallo stadio di San. La sospensione è dovuta all’attesa di ulteriori informazioni sul progetto di ristrutturazione dello stadio da parte della FIGC. “E’ unmolto logico perchè vogliono avere conferma, se si dovesse portare lanel, che non ci siano lavori in corso, per cui bene così “, ha osservato il primo cittadino ricordando di essere in attesa, entro giugno, del contenuto del progetto di Webuild per l’eventuale ristrutturazione dell’impianto e della relativa accettazione o meno delle squadre. “Sarebbe stato peggio – ha concluso – se fossero stati costretti a decidere adesso. Io lo prendo come la possibilità di darci il tempo per chiarire quello che dobbiamo fare“.