Film e serie tv Netflix | le nuove uscite di oggi e del mese di maggio

È venerdì 24 maggio 2024

In questi giorni è stato presentato in anteprima al festival del cinema di Cannes l’ultima impresa dello stravagante regista David Cronenberg, The Shrouds, riscontrando successi e critiche miste. Per questo motivo ha voluto spiegare le motivazioni dietro alcune scelte narrative all’interno del suo film.

