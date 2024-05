Figc - sospesa la norma anti-Superlega | il comunicato

La Figc cambia la norma contro le squadre che intenderanno aderire alla Superlega o in qualsiasi competizione non autorizzata dalla stessa Figc, dall’Uefa e dalla Fifa. Il tutto arriva dopo la sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, arrivata lo scorso 21 dicembre, che ha sancito il divieto di approvazione preventiva di nuove competizioni da parte di Uefa e Fifa, facendone cadere dunque il monopolio per contrarietà al diritto europeo in materia di libera concorrenza. sportface

