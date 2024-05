Fiera di Farfa 2024 | un’esperienza indimenticabile nel cuore della Sabina

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di venerdì 24 maggio 2024), Rieti – Il Comune di Fara inè lieto di presentare la ventiduesima edizioneprestigiosa “di”, che si terrà nel suggestivo Borgo medievale dinei giorni sabato 25 e domenica 26 maggio, dalle ore 10:00 alle ore 22:30. Unaimmersa nella tradizione e nell’eccellenza agroalimentare Situata a pochi passi da Roma e all’ombra dell’antica Abbazia, ladiè rinomata per la sua atmosfera carica di emozioni e la sua lunga storia di promozione culturale e commerciale. Quest’anno, le aziende agroalimentari e i produttori locali di olio e alimenti biologiciProvincia di Rieti eRegione Lazio saranno i protagonisti indiscussi dell’evento. Intrattenimento per tutti i gusti e le età L’edizionedisarà arricchita da un’ampia varietà di attività, tra cui un’area dedicata allo street food, degustazioni, spettacoli per bambini, musica dal vivo e tanto altro ancora.