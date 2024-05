Festival di Cannes: Roberto Minervini vince il premio per la regia di Un Certain Regard per I Dannati - festival di cannes: Roberto Minervini vince il premio per la regia di Un Certain Regard per I Dannati - Vittoria ex aequo per la miglior regia nella sezione Un Certain Regard per Roberto Minervini e il suo I Dannati presentato al festival di cannes 2024. Ecco tutti i premiati. “Il premio a Roberto ... comingsoon

Recitare da cani: Kodi e gli altri cani premiati a Cannes - Recitare da cani: Kodi e gli altri cani premiati a cannes - Il cane Kodi ha vinto oggi la Palm dog, la Palma d’oro canina del festival di cannes. La Palma d’oro canina, premiazione non ufficiale, è nata ... stream24.ilsole24ore

Cannes 77 – Incontro con George Lucas - cannes 77 – Incontro con George Lucas - È il penultimo giorno del festival di cannes. Domani verranno assegnati i premi e George Lucas riceverà la Palma d’Oro onoraria. Il regista ha incontrato il pubblico per una chiacchierata, moderata ... sentieriselvaggi