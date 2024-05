Festival di Cannes 2024 - tutti i look dell' undicesima serata

L'horror femminista The Substance, diretto da Coralie Fargeat e interpretato da Demi Moore e Margaret Qualley, arriverà nelle nostre sale grazie a I Wonder Pictures, che si dice molto soddisfatta dell'acquisto. comingsoon

Festival di Cannes 2024: George Lucas arriva al festival per la Palma d’Ora Figura di spicco del cinema hollywoodiano, il regista, sceneggiatore e produttore George Lucas riceverà la Palma d’Oro onoraria sabato 25 maggio in occasione della cerimonia di chiusura del 77° Festival del Cinema di Cannes, trasmessa in diretta su France 2.

cinefilos