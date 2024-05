Festival dell’Economia - Schlein | il premierato indeboilisce la democrazia Meloni | Sulla riforma o la va o la spacca Redditometro sospeso per vedere meglio la norma

(Di venerdì 24 maggio 2024) L’attuale stagione delle riforme costituzionali tema centrale dell’intervento della premier Giorgiasul palco delin corso a Trento. Intervistata da Maria Latellaha difeso il: “È necessario, rafforza anche economia”. Confermato il suo no al salario minimo che “in Italia non darebbe risposte attese”. Il Governo, ha spiegato, sta valutando la possibilità di vendere “quote di Poste, ma nessuna decisione” è stata ancora presa. Nella seconda giornata di manifestazione attesa anche la segretaria del Partito Democratico Elly

