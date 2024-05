Festa Totale - Paola & Chiara fanno centro con la loro nuova hit estiva

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di venerdì 24 maggio 2024) Dopo il successo di Furore, Mare Caos e Solo Mai, le eroine del pop made in Italy sono tornate con un’altra hit (Cher benedica ilcomeback e Amadeus che le ha volute a Sanremo).hanno appena rilasciato ilnuovo singolo,. le sorelle Iezzi hanno fattomente, balleremo questo pezzo tutta l’estate. Il desiderio di svago, la voglia di ballare e fregarsene di tutto sono proprio ildi questo nuovo brano: “Questa nostracanzone è un invito inclusivo a divertirsi, un grido d’amore forte e libero al mondo. – hanno ditoIezzi – Si tratta di un’esortazione a qualunque tipo di coming out, come due moderni eroi che su una pista da ballo sfidano gli sguardi giudicanti eesplodere lagioia in una danza che contagia tutto e tutti… e a cui non si può dire di no. Unache arriva nella testa, nelle menti e cuori di tutti come un vento inaspettato che fa ballare.