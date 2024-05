Festa Libertas a Jesi - gli amaranto chiudono la serie

(Di venerdì 24 maggio 2024), 24 maggio 2024 - LaLivorno centra il terzo successo cone va in finale. Una partita equilibrata all’inizio, dominata nel secondo quarto e sofferta dalla metà del terzo parziale fino all’ultimo secondo. Però alla fine è 3-0 e glipossono gioire. La gara inzia con le due squadre che si affrontano alla pari, colpo su colpo. Il primo quarto termina 22-22, fotografia perfetta dell’andamento della prima fase della partita. Poi, lentamente, nel secondo tempino laprende un po’ di vantaggio. Al 13’ siamo 27-27, ma al 17’ Livorno prova la prima fuga sul 29-33. Amos Ricci mette a segno una bella tripla in un momento decisivo e lascappa. All’intervallo lungo3443, il vantaggio sale a 9 punti. Nel terzo tempino lasi scatena e arriva anche a 14punti di vantaggio al 27’. Ma poirecupera e cerca di tornare in partita. Alla fine del terzo parzziale la General Contractorè a quota 52,Livorno 62.

Denial of Responsibility! Tutti i diritti sono riservati a sport.quotidiano©

3 ori all’Interregionale di Perugia per Alessandro Spinaci (-27kg Children), Loris Fabbozzi (-30kg Kids), Alessandro Tonti (-33kg Cadetti) JESI, 1 marzo 2024 – Febbraio con il Taekwondo. La Libertas Jesi è stata impegnata in vari tornei nazioni e internazionali. vallesina.tv

Brillano le medaglie jesine ai campionati Italiani junior e senior a categorie olimpiche al PalaTiziano di Roma JESI, 29 aprile 2024 – Tre giorni di fuoco al Palatiziano di Roma, la capitale ospita dopo 5 anni di pausa i campionati italiani a categorie olimpiche in concomitanza con i campionati italiani junior. vallesina.tv

Jesi, 24 maggio 2024 - La Libertas Livorno centra il terzo successo con Jesi e va in finale. Una partita equilibrata all’inizio, dominata nel secondo quarto e sofferta dalla metà del terzo parziale fino all’ultimo secondo. sport.quotidiano

Festa Libertas a a Jesi, gli amaranto chiudono la serie - Festa libertas a a jesi, gli amaranto chiudono la serie - jesi, 24 maggio 2024 - La libertas Livorno centra il terzo successo con jesi e va in finale. Una partita equilibrata all’inizio, dominata nel secondo quarto e sofferta dalla metà del terzo parziale f ... msn

Basket playoff serie B | Del Fes Avellino - Caffè Toscano Pielle Livorno, gara 3 in diretta. Live - Basket playoff serie B | Del Fes Avellino - Caffè Toscano Pielle Livorno, gara 3 in diretta. Live - Vincere e festeggiare l'accesso alla finale. Questi gli obiettivi della Pielle Livorno nella sfida che la vedrà opposta stasera, venerdì 24 maggio, ad Avellino (palla a due alle 20.30). I biancoblù in ... livornotoday

Basket playoff serie B | General Contractor Jesi - Akern Libertas Livorno, gara 3 in diretta. Live - Basket playoff serie B | General Contractor jesi - Akern libertas Livorno, gara 3 in diretta. Live - Stasera, venerdì 24 maggio, la libertas ha il primo match point per accedere alla finale dei playoff. Forte del 2-0 nella serie, gli amaranto fanno visita al PalaTriccoli di jesi (palla a due alle 20. livornotoday