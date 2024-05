Ferrovie | 26 maggio sul ‘Lomellina Express’ alla scoperta di Pavia e Mortara

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di venerdì 24 maggio 2024) Milano, 24 mag. (Adnkronos) – Tutti a bordo del. Domenica 26l’appuntamento è alle ore 9.25stazione Centrale di Milano, con il treno storico diretto ae a. Riprendono i viaggi che negli anni hanno riscontrato un notevole favore da parte del pubblico: un’iniziativa giunta all’ottava edizione, promossa dall’assessorato ai Trasporti e Mobilità sostenibile di Regione Lombardia in collaborazione con Fondazionedello Stato Italiane ed Fs Treni Turistici Italiani.Ilconduce i viaggiatori da Milano aattraversando i paesaggi della campagna lombarda e del parco del Ticino. Giunti in Lomellina, gli utenti avranno a disposizione diversi tour per scoprire il territorio tra aree naturali, castelli, abbazie, gastronomia tipica e aziende agricole immerse tra le risaie. A bordo treno sarà presente lo staff dell’associazioneTuristiche Italiane per assistenza ai viaggiatori.