Fernando - il nuovo singolo di Malgioglio è una dedica d’amore a un calciatore

(Di venerdì 24 maggio 2024) Dopo Mi Sono Innamorato di Tuo Marito, Danzando, Dolceamaro, Notte Perfetta e Sucu Sucu, Cristianoè tornato con un altro. Malgy ha appena rilasciato, un brano che è anche unaa unfamosissimo, Cristiano Ronaldo. “Ci sono tante novità per il futuro. Ho anche un pezzoche deve uscire. Sì c’è un brano molto bello per l’estate, che è unache io ho voluto fare a Ronaldo. – ha dichiaratoa Verissimo – Sì a Cristiano Ronaldo. Ho voluto fare questa. Non è che sono innamorato, però mi è venuto in mente di farlo. Io a volte sono uno cheparole ai personaggi che mi piacciono. Ma questa in particolare è unaviscerale. Lui non lo sa ancora. L’ascolterà, chissà cosa penserà di tutto questo. Preste sentirete questaalCristiano Ronaldo, vi ho stupiti?” Grazie a questa canzone tutta da ballare, sappiamo anche che Carlos, Osman, Onur, Kevin,, Mohamed e Murat si contendono Malgy… PS: Chissà seè quello “che si è preso” in “Danzando danzando”.