Fermato 28enne per la morte a Roma di Caterina Ciurleo Anoglia - l' 81enne ferita in macchina a colpi di pistola

Un 28enne è stato fermato per la morte di Caterina Ciurleo, colpita ieri pomeriggio da un proiettile mentre era in macchina alla periferia di Roma. I poliziotti della squadra mobile di Roma, coordinati dai magistrati della Direzione distrettuale antimafia, hanno fermato il giovane sospettato di aver esploso in via della Riserva Nuova diversi colpi d’arma da fuoco, uno dei quali ha centrato l’anziana.

open.online