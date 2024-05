Femminicidi - l’assurdo vuoto normativo che permette al marito di decidere sul corpo della vittima dopo averla uccisa

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di venerdì 24 maggio 2024) Un uomo condannato per aver ucciso la moglie, conserva il diritto disulpost mortem. Una situazione paradossale che trova origine in undel sistema giuridico italiano e che solleva evidenti criticità. Attualmente, infatti, la normativa vigente riconosce solo al coniuge il diritto di stabilire se cremare ilmoglie (o del), in quale città seppellirla, e in quale cimitero o casa custodirne i resti. Solo in assenza del coniuge, questo diritto passa al parente più prossimo, come figli, genitori o fratelli e sorelle. Un aspetto giuridico che genera scenari contraddittori, oltre che dolorosi, per i parenti: la legge che punisce l’uomo femminicida, che ha agito con la mentalità di considerare la moglie come una proprietà, consente di replicare la stessa violazione attraverso il diritto di proprietà sul, nel pieno rispettolegge.