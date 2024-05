Fedrizzi - dal Pignoletto al Barbera | Spazio al territorio e alla varietà

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 24 maggio 2024) "Siamo una cantina che produce vino dei colli bolognesi e in generale ci muoviamo dal locale all’internazionale. In più abbiamo la conduzione di un vigneto in biologico. Cerchiamo di rispettare sempre la, insomma". Alessandropassa il suo tempo in vigna e sul trattore, in cantina durante i lunghi mesi di vendemmia con le particelle vitate sparse fra la Valsamoggia e Zola Predosa, nella provincia bolognese. Idee chiare e rispetto della tradizione ne fanno a soli 30 anni un imprenditore agricolo già da 13 vendemmie,guida dell’omonimo azienda agricola che fa della rifermentazione in bottiglia la chiave di lettura di oltre il 50% delle bottiglie prodotte in cantina. Sia per ilche per la, frizzanti "con carattere, come gli emiliani". La struttura del vino cambia in basesosta sui lieviti, al tipo di ri-fementazione (con diversi tipi di mosto) edconseguente sboccatura.