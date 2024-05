Fedez - la mamma Annamaria si sfoga | Brutto gioire delle disgrazie altru - invidiosi

(Di venerdì 24 maggio 2024) Quello che sta vivendoè probabilmente il periodo più difficile e triste di tutta la sua vita. Prima sono arrivati i gravi problemi di salute che lo hanno costretto a sottoporsi ad una difficile operazione chirurgica. Poi è stato il turno della separazione dalla moglie Chiara Ferragni e, infine, l’aggressione al personal trainer Cristiano Iovino. In molti sui social hanno criticato aspramente le reazioni avute dal rapper a tutti questi problemi. Ma a difenderlo ci pensa laBerrinzaghi.Leggi anche:, il parere della psicoterapeuta: “È fuori controllo, allo sbando” I post delladi: con chi ce l’ha Ladipubblica infatti due storie su Instagram in cui esprime il suo disprezzo nei confronti di chi continua ad attaccare il figlio e anche aper tutto quello che gli sta succedendo. La prima storia è uno screen del significato della parola “invidia”, seguito da una frecciatina: “Deve esserei.

