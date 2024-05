Fedez - ha tolto il follow ad Achille Lauro | vero il flirt tra l’artista e Chiara Ferragni?

Cosa sta succedendo tra Achille Lauro, Chiara Ferragni e Fedez? E soprattutto: cosa è successo nel 2021? Al momento si respira una certa maretta, con il rapper che ha deciso di non seguire più il cantante su Instagram, mentre la moglie è stata l’unica invitata alla sua festa di compleanno. donnapop

Non solo il caso di Cristiano Iovino e dello scontro al The Club, Fedez è al centro di altri rumor (decisamente più leggeri) che riguardano due suoi colleghi molto noti. Nelle ultime settimane il rapper di Vorrei Ma Non Posto ha smesso di seguire su Instagram due suoi amici, Achille Lauro e Tony Effe.

