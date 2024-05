Fedez contro Tony Effe? Non per Chiara Ferragni ma per un’altra ex | ecco chi è

(Di venerdì 24 maggio 2024) Cosa sta succedendo tr? I due sono stati amiconi fino a qualche settimana fa, quando il rapper ha partecipato alla festa di lancio dell’album del collega. In quell’occasione, sembrava che il legame tra i due artisti fosse ancora solido, conche supportava pubblicamente il nuovo progetto musicale del suo amico. Tuttavia, da allora, non si sono più visti insieme in pubblico. Il segnale più evidente è arrivato sui social network, dove i due hanno smesso di seguirsi reciprocamente su Instagram. Questo gesto non è passato inosservato e adesso pare essere arrivata un’ipotetica risposta sul motivo dell’allontanamento… C’entra una donna, ma non èLa storia di un’amicizia lunga anni, un legame consolidato nel tempo che sembrava indissolubile, ma che ora sembra essere in tensione. Ma ora il rapporto trae il collega, due artisti che hanno condiviso molto nel corso degli anni, ha subìto uno stop repentino.

