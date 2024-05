Fedez al parco con i figli Leone e Vittoria - ma non è da solo | ecco chi c’è al suo fianco

(Di venerdì 24 maggio 2024) La recente frequentazione dicon la curva sud del Milan èuno degli ultimi capitoli dell’eterogenea ”cerchia” del rapper. È noto che le sue amicizie spesso finiscano in liti o incomprensioni, come dimostrato dai dissapori con J-Ax, Rovazzi e Luis Sal. I Da alcuni mesi,insieme al rapper Lazza e a Leonardo Maria Del Vecchio, ha lanciato sul mercato una bevanda chiamata Boem, che è anche lo sponsor ufficiale del Milan. Parallelamente a questo nuovo affare, nella vita privata del rapper sono emersi segnali di avvicinamento ai tifosi del Milan. Christian Rosiello: chi è il bodyguard di? Nonha aumentato la sua presenza allo stadio, portando con sé anche il, ma ha anche fatto una scelta discutibile riguardo al suo bodyguard. Il suo nuovo guardia del corpo è Christian Rosiello, un individuo incensurato ma con due daspo a suo carico, che gli impediscono di partecipare a eventi sportivi.

Fedez e Taylor Mega sono una coppia? Dopo le voci sul nuovo presunto flirt del rapper, ora Dagospia sostiene che l’ex di Chiara Ferragni abbia un nuovo amore… La passione del cantante per le ragazze bionde è cosa ormai nota: a partire dalla sua ex storica Silvia, passando ovviamente per l’ex moglie e per la “ragazza bionda” avvistata con lui diverse volte nell’ultimo periodo, oggi Fedez potrebbe avere un flirt con Taylor Mega. donnapop

Le parole di Fedez al Salone del Libro? “Ha 14 milioni di follower eppure, dopo sette mesi dall’inizio della guerra, attendiamo ancora con trepidazione i suoi post su Gaza”. Selvaggia Lucarelli ad ‘Accordi&Disaccordi’, in onda sabato sera su Nove condotto da Luca Sommi con la partecipazione di Marco Travaglio e Andrea Scanzi, commenta così l’ultima uscita pubblica del rapper milanese che, domenica scorsa, davanti a una platea di giovani che gli chiedeva la sua opinione su Gaza, rispondeva: “I giovani hanno delle priorità diverse da quelle dei media che si occupano di cose inutili come le ‘cazzate’ che fa di notte Fedez”, aggiungendo anche di non avere alcuna difficoltà a definire “genocidio” quanto sta accadendo in Palestina. ilfattoquotidiano

Villa Matilda, la lussuosa proprietà sul lago di Como appartenente a Chiara Ferragni e Fedez, è stata messa in vendita. L’annuncio è apparso su una nota agenzia immobiliare, segnalando che la splendida residenza, utilizzata dalla coppia per le vacanze è ora disponibile sul mercato. donnapop

