Federica Pellegrini e il maschilismo | Quando gli allenatori maschi non mi fecero entrare in ascensore

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di venerdì 24 maggio 2024) . La sua performance alla Milanesiana raccontata dal Corriere della Sera. Una finale da disputare e unda prendere. «Ma era pieno diitalianiche non mi. Dovetti fare otto piani di corsa e capii subito che avrei dovuto vincere anche per quello»., la Divina, tra passato e futuro.sale sul palco del Teatro Eden di Viareggio per la Milanesiana, il «Festival indisciplinato» ideato e diretto da Elisabetta Sgarbi Com’è stato possibile? «Bisognerebbe chiederlo a chi in quell’c’era. Però a me è servito molto, è stato un campanello importante: mi ha dato la spinta giusta al momento giusto». Se ci fosse stato un atletao, al posto suo, l’avrebbero fatto? «Questo non lo so, ma penso che sarebbe andata diversamente». Ha scritto: «Io non sarei mai diventatasenza la mia famiglia».