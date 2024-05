Fattore I | il peso dell’inflazione sulle elezioni europee

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di venerdì 24 maggio 2024) Sulla carta, la crisiin Europa sta rallentando. I tassi sono scesi dai massimi a due cifre toccati nel 2022 e l’OCSE ha dichiarato a maggio che l’inflazione “sta scendendo più rapidamente di quanto inizialmente previsto”. Tuttavia, per i cittadini europei, l’impattoresta tangibile. “Prima compravo la feta a 7-8 euro al chilo, ora a 14 euro. Ovviamente non la compro a quel prezzo, vado a caccia di offerte speciali e mi reco in diversi supermercati ogni settimana”, dice Maria, 63 anni, che lavora come addetta alle pulizie ad Atene. Maria sottolinea come molti greci hanno cambiato le abitudini di acquisto a causa dell’ elevata inflazione e ora devono girare per la città alla ricerca di occasioni. Dall’altra parte dell’Europa, vicino Parigi, anche Frédéric è colpito dai prezzi elevati. “È molto semplice: le mie bollette del gas e dell’elettricità sono aumentate del 35%”.