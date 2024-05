Farmacista accusato di truffa Mazzucchelli è stato assolto

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 24 maggio 2024) Assoluzione con formula ampia per Ettore, titolare dell’omonima e storica farmacia cittadina, ieri davanti ai giudici del Tribunale di Busto Arsizio. La vicenda risale all’aprile del 2021 quando eradi, di aver svuotato tessere intestate a persone con celiachia per l’acquisto di prodotti specifici,utilizzandole indebitamente. L’accusa diè caduta, per ilassoluzione completa, "il fatto non sussiste". "Piango dalla gioia perché si chiude una vicenda che ho sempre sentito come un peso", ha detto dopo la sentenza.