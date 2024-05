Farmaci - rischi e pericoli della dipendenza extra-Ue

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di venerdì 24 maggio 2024) La medicina, da millenni, accompagna l’uomo per restaurare la sua salute. Ai tempipandemia da Covid-19, il ministeroSalute incitava le Regioni a forti campagne di vaccinazione antinfluenzale per evitare il sommarsi delle due patologie. Ci si accorse, in quel periodo di forte domanda, che l’Italia faceva fatica a reperire le dosi richieste di antinfluenzale perche? non produceva piu? questo vaccino. Eppure, solo dieci anni prima in Italia si producevano 30-40 milioni di dosi l’anno con picchi di oltre cento milioni. Nel 2015, al momento del passaggio delle produzioni di vaccini tra due grandi aziende farmaceutiche, Novartis e Gsk, a Siena, l’Antitrust europeo blocco? la cessione degli impianti dei vaccini influenzali, finiti nell’oblio e poi chiusi. Motivo per cui, ad oggi, l’Italia dipende al 100% dalle importazioni per prevenire l’influenza. Piu? in generale, oggi esiste unaitaliana ed europea dalle produzioni-Ue per soddisfare la richiesta di