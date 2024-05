(Di venerdì 24 maggio 2024) Arezzo, 24 maggio 2024 –una costola del progetto sulla disabilità proposto dalla FondazioneAlice Onlus al Comune die portato avanti nelle scuole del territorio, sono state realizzate ledi ceramica colorate dai ragazzi, che prenderanno posto nel muro del Museo Archeologicouna sorta di installazione artistica per riflettere ogni giorno sull’importanza della differenza, sulla grande opportunità offerta a tutti noi da una comunità inclusiva. I ragazzi e le ragazze degli istituti di Soci ee grazie all’interessamento del Professor Luigi Pierotti, si sono prima interrogati sulle parole, sui significati e sul nostro modo speciale di essere e di stare nel mondo insieme agli altri. Attraverso gli esperti e volontari di Alice Onlus, poi si sono resi protagonisti di un lavoro artistico di valore guidati da un’esperta. Le 70di ceramica bianca che furono consegnate gli studenti, oggi sono tantissimecolorate.

Farfalle come simbolo delle differenze a Bibbiena - farfalle come simbolo delle differenze a bibbiena - Come una costola del progetto sulla disabilità proposto dalla FondazioneAlice Onlus al Comune di bibbiena e portato avanti nelle scuole del territorio, sono state realizzate le farfalle di ceramica ... lanazione