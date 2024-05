Fanti d’Italia | a Trieste il 36mo raduno nazionale FdI | celebriamo i valori che ci rendono italiani

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di venerdì 24 maggio 2024) Sono iniziate ale celebrazioni per il 36°dei, con l’arrivo del Tricolore dal mare e la sua salita al Colle di San Giusto. Fino a domenica 26 maggio, nella Sala d’Arte Comunale in piazza dell’Unità 4, è inoltre visitabile la mostra ”36°dei”. Fino a domenica aildeiLa mostra s’inserisce nelle celebrazioni delprevisto domenica in città. Sono in esposizione alcune divise, cimeli storici e soprattutto pannelli, che ripercorrono la storia della fanteria e le testimonianze della vita in trincea dei soldati durante la Grande Guerra. La mostra è organizzata dall’associazionedel Fante, sezione provinciale di, e i documenti sono tratti dall’associazionedel Fante e dalle federazioni provinciali di Roma e di Treviso. La mostra sarà visitabile in orario feriale e festivo dalle 10 alle 13 e dalle 17 alle 20 fino a domenica 26 maggio 2024.