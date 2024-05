Fano Incombe un passivo di 700mila euro

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 24 maggio 2024) Il presidente dell’Alma Juventus Salvatore Guida è impegnato in questi giorni su più fronti, da un lato chiudere la stagione calcistica terminata con la retrocessione in Eccellenza, dall’altro programmare il prossimo campionato. Per quanto riguarda la chiusura, formalmente, c’è tempo fino al 30 giugno per saldare almeno le pendenze con i giocatori e i dipendenti: si parla di una spesa intorno ai 60mila, ma potrebbero essere di meno, mentre l’ultimo bilancio si è chiuso con 719.728di(più della metà a carico dell’ex presidente Gabellini e una parte rateizzata). Ma ci sarà da definire anche il rapporto tra Guida e l’ex presidente Mario Russo relativamente al passaggio della società e al trasferimento e valorizzazione dei giocatori passati dall’Accademia Granata alla prima squadra durante l’ultima stagione agonistica. Una chiusura che potrebbe risultare definitiva anche perché il patron Mario Russo, avvicinatosi in qualità di sponsor a L’Aquila, starebbe pensando di fare il suo ingresso nella società abruzzese.