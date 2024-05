Falcomics 2024 - migliaia in centro per il festival del fumetto e alla cultura del pop | concerti e ospiti

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 24 maggio 2024) Falconara, 24 maggio– Una folla festante, colorata e divertita ha salutato l'inizio del, ilnazionale dei mondi comics, games epop di Falconara organizzato da Live Emotion Group e dal Comune.di persone si sono riversate inper questo giorno inaugurale e, dopo il taglio del nastro in piazza Mazzini, hanno raggiunto l'area Main Stage al parco Kennedy per i saluti delle autorità. In testa al corteo anche il sindaco Stefania Signorini con la Giunta, l'organizzatore di Leg Sandro Giacomelli e il direttore artistico Gianluca Del Carlo. La kermesse falconarese, nell'arco degli ultimi tre anni, ha definitivamente superato i confini regionali, affermandosi tra le più importanti fiere del settore del Paese. Non a caso stanno arrivando a Falconara persone da ogni angolo d'Italia.: via aldel comics, games epop “La crescita delè stata esponenziale – ha detto Giacomelli –.