Fagioli in Nazionale | non c’è da indignarsi - anzi Per Acerbi invece s - e tanto

(Di venerdì 24 maggio 2024) La convocazione di Nicolòin, almeno nell’elenco dei trenta che poi Luciano Spalletti dovrà scremare, ha suscitato un bel po’ di indignazione. Ovviamente nel paese reale: sui social, nei bar, negli spogliatoi dei campi di calcetto. Insomma quella roba là, potremmo aggiungere le recite dei figli a scuola: una penitenza occidentale che è l’equivalente dei toscani per la celeberrima serie tv Boris. L’indignazione è riassumibile nella battuta “indubbiamente la convocazione diè una scommessa” (di Maurizio Crosetti su X).è stato squalificato perché coinvolto in un giro di scommesse sportive illegali. Condannato a dodici mesi che di fatto tra una prescrizione e l’altra sono diventati sette. Siamo d’accordo che ci hanno fatto bere – Figc in testa – la boutade della ludopatia. Ricordiamo anche un rapidissimo rinnovo contrattuale con la Juventus. Fatto sta che la sua condanna l’ha avuta.

Lo psicoterapeuta che ha seguito il percorso di riabilitazione dalla ludopatia ha parlato del momento che sta vivendo il calciatore: "Nicolò non si fa illusioni ma l'accostamento con Pablito è solo evocativo, lui non ha commesso illecito sportivo". fanpage

È stato reso noto l’elenco dei 30 azzurri convocati dal ct Luciano Spalletti in vista di Euro 2024. Tante conferme, ma anche tanti ritorni, a partire da Nicolò Fagioli, il centrocampista della Juve che ha appena terminato di scontare la squalifica per scommesse, e Francesco Acerbi, il difensore dell’Inter che aveva lasciato l’ultimo ritiro della Nazionale dopo i presunti insulti razzisti rivolti contro Juan Jesus durante una partita di campionato contro il Napoli. open.online

Luciano Spalletti ha diramato la lista dei 30 pre-convocati dell’Italia per Euro 2024. Scorrendo la lista sono presenti delle assenze di un certo calibro, fra di essere spicca quella di Manuel Locatelli. Il centrocampista della Juventus, titolare nella squadra che vinse Euro 2020, è rimasto fuori dai 30 selezionati nella pre-convocazione, il gruppo che poi verrà ulteriormente ridotto a 26 e partirà per la Germania. calcioweb.eu

