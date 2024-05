Fagioli ha scontato la pena - ma ora va risarcito?

(Di venerdì 24 maggio 2024) Ho letto con attenzione quello che ha scritto Max Gallo sulla convocazione die Acerbi da parte di Spalletti nella lista dei 30, prodromica agli effettivi che comporranno la rosa azzurra agli imminenti Campionati Europei. Su Acerbi non ho nulla di obiettare. Ha già detto tutto lui e non posso che ribadire il senso di squallore che mi ha trasmesso tutta la vicenda che ha avuto come vittima Juan Jesus. Su, invece, non sono d’accordo. Per carità, Gallo ha ragione quando dice che dopo averlaper scommesse illegaliè un giocatore come gli altri e, in quanto tale, convocabile dalla nazionale. La vera domanda, però, è se (come si presume sia valso per gli altri) questa convocazione sia dovuta a ragioni tecniche, ovvero a quanto dimostrato sul campo, o a valutazioni ultronee. Ci pare difficile, a dire il vero, trovare nelle prestazioni sportive le ragioni di questa convocazione.

