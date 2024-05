Facebook e Instagram - un bug mette a rischio le pagine Ecco la truffa che minaccia il colosso di Cupertino

Leggi tutta la notizia su urbanpost

(Di venerdì 24 maggio 2024) Il gestore di una pagina– che guadagna, almeno in parte, da suddetta pagina – sa che deve temere una cosa più di ogni altra, ovvero chearrivi a considerare la pagina un veicolo di messaggi scorretti, illeciti o dannosi o che violino il diritto d’autore di altri e, per questo, decida di penalizzarla o chiudere. Ciò che un gestore teme, dunque, sono le segnalazioni che gli utenti possono fare in riferimento ad uno o più contenuti: sono le segnalazioni infatti le spie che, se accese, indicano ache la pagina è da monitorare o che vanno presi provvedimenti. Lavorare bene, rispettando il diritto d’autore, le politiche e l’etica di, è quindi fondamentale. E se qualcuno cominciasse a inviare tramite utenti fake delle segnalazioni improprie sui contenuti di una pagina in relazione appunto a diritti d’autore su testi, meme, immagini o video allo scopo di neutralizzarla? E seci cascasse? È in effetti quello che sta succedendo in questo momento.