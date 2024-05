Fabrizio Moro - domani il concerto evento al Palazzo dello Sport di Roma

(Di venerdì 24 maggio 2024)aldella sualive per la prima data di Una vita intera – Tour 2024 Si terrà, sabato 25 maggio, il primodel 2024 diche si esibirà aldi, per poi proseguire quest’estate nel resto dell’Italia con Una vita intera – Tour 2024. Durante i live,emozionerà il pubblico, accompagnandolo in un viaggio musicale attraverso tutti i brani più rappresentativi del suo percorso artistico. Sul palco sarà accompagnato da: Danilo Molinari e Roberto “Red” Maccaroni alle chitarre, Luca Amendola al basso, Alessandro Inolti alla batteria e il Maestro Claudio Junior Bielli al pianoforte. Calendario completo 25 maggio –16 giugno – BRESCIA – PIAZZA DELLA LOGGIA 12 luglio – TRENTO – TRENTINO LOVE FEST / TRENTINO MUSIC ARENA 02 agosto – L’AQUILA – NELL’OMBRA DELLA MUSICA ITALIANA 08 agosto – FORTE DEI MARMI (LU) – VILLA BERTELLI 09 agosto – CORCIANO (PG) – SUONI CONTROVENTO 17 agosto – ACRI (CS) – ANFITEATRO 18 agosto – MESAGNE (BR) – IOD FESTIVAL 20 agosto – PESCARA – AREA DEL PORTO TURISTICO – ZOO MUSIC FEST 23 agosto – CIRÒ MARINA (KR) – KRIMISOUND FESTIVAL 28 agosto – CATANIA – VILLA BELLINI 29 agosto – PALERMO – TEATRO DI VERDURA I biglietti sono disponibili in prevendita su Ticketone.

Ieri sera i Pinguini Tattici Nucleari si sono esibiti con la prima delle quattro date previste al Palazzo Dello Sport di Roma del “NON PERDIAMOCI MICA DI VISTA \ FAKE NEWS INDOOR TOUR – PALASPORT 2024“, organizzato e prodotto da Magellano Concerti, che vede la band sui palchi dei più importanti palasport italiani nella primavera del 2024, per un totale complessivo di 33 appuntamenti nei palazzetti. metropolitanmagazine

Assegnati i riconoscimenti ai giovani sportivi meritevoli. La commissione aggiudicatrice dei Premi Panathlon ‘atleta eccellente, eccellente studente’, organizzati in collaborazione con la Spal, si è riunita fornendo i responsi per l’aggiudicazione dei riconoscimenti 2024. sport.quotidiano

Roma, 19 maggio 2024 - “Governo avvisato“, mezzo salvato. È inequivocabile l’avvertimento fatto pervenire dal Quirinale a Palazzo Chigi riguardo all’uso della decretazione di urgenza. Lungi dall’entrare nel merito dei decreti, a detta degli uffici del Colle "c’è un problema costituzionale" relativo al fatto che "in alcuni casi mancano proprio i presupposti" di necessità e urgenza stabiliti dall’articolo 77 della Carta. quotidiano

Giochiamo d’anticipo | Novelli: «Lo sport è il farmaco più importante per prevenire le malattie» - Giochiamo d’anticipo | Novelli: «Lo sport è il farmaco più importante per prevenire le malattie» - REGGIO CALABRIA «Giocare d’anticipo quando si parla di sport è importantissimo ... in programma da oggi e fino al 29 maggio nella storica cornice del palazzo della Facoltà di Agraria dell’Università ... corrieredellacalabria

Approvata la “famigerata” commissione di Abodi: lo Stato controllerà i conti del calcio - Approvata la “famigerata” commissione di Abodi: lo Stato controllerà i conti del calcio - Dopo settimane di polemiche il sì al decreto in Consiglio dei ministri. Abodi: "Ma non c'è pericolo per l'autonomia dello sport" ... dire

Abodi: "Nel decreto del governo una commissione indipendente sui conti dei club" - Abodi: "Nel decreto del governo una commissione indipendente sui conti dei club" - Lo ha annunciato, in apertura della conferenza stampa a palazzo Chigi, il ministro per lo sport e i giovani, Andrea Abodi. "Il provvedimento che mi riguarda è in sei articoli", ha spiegato Abodi, ... eurosport