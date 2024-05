Fabriano - il comandante Marcucci ha assunto i gradi di maggiore

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 24 maggio 2024)(Ancona), 24 maggio 2024 – Passaggio di grado per il capitano della compagnia dei carabinieri di, Mirco, che da ieri pomeriggio hadi “” consegnategli dal colonello Carlo Lecca,del comando provinciale Carabinieri di Ancona. Il capitano Mirco, 49enne, originario di Gubbio, giàdel Nucleo Operativo e Radiomobile della compagnia carabinieri di Terni, hail comando della Compagnia dinell’autunno del 2020. In questi quattro anni ha coordinato le attività istituzionali del Nucleo Operativo e Radiomobile e delle sette stazioni dipendenti di Arcevia, Cerreto D’Esi, Cupramontana, Genga,, Sassoferrato, Serra San Quirico, che fanno capo, per l’appunto alla compagnia di, affrontando peraltro la gestione delle criticità di un territorio prevalentemente montano, esteso su 750 chilometri quadrati con 54.