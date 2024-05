F1 Gp Montecarlo 2024 - libere | Hamilton è il più veloce sulle strade del Principato Alle 17 FP2 in diretta

(Di venerdì 24 maggio 2024) Monaco, 24 maggio- Per ledi Monaco rombano i motori delle Formula Uno per le primedel Gp di. Lewis, su Mercedes, è stato il più(1'12"169) in una sessione interrotta per 15 minuti per l'incidente della Kick Sauber di Guanyu Zhou, andata a finire contro un muretto, e che potrebbe aver conseguenze anche per la Ferrari di Charles Leclerc, finita sui detriti. Secondo tempo per Oscar Piastri su McLaren (1'12"198), davanti all'altra Mercedes di George Russell (1'12"295). Quarto Lando Norris sul'altra McLaren, seguito da Charles Leclerc su Ferrari col tempo 1'12"397. Sesto Fernando Alonso con la Aston Martin, settimo Stroll, ottavo Tsunoda e nono Ricciardo. Solo decimo Carlos Sainz sull’altra Rossa.17 le FP2. Live .

Si chiude nel peggiore dei modi la prima sessione di prove libere del GP di Montecarlo 2024 di F1. Nel Principato Charles Leclerc ha colpito i detriti lasciati da Guanyu Zhou dopo l’incidente del cinese della Kick Sauber, in questo modo ha danneggiato il fondo della sua Ferrari, per fortuna in modo non eccessivo. sportface

