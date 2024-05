F1 Gp Monaco - orari e dove vederlo in tv

Leggi tutta la notizia su seriea24

(Di venerdì 24 maggio 2024) (Adnkronos) – Dopo Imola, la Formula 1 fa tappa a Monte Carlo con Max Verstappen, vincitore in due delle ultime tre edizioni, favorito per calare il tris nella casa di Ayrton Senna che, sui quei tornanti, è salito sul gradino più alto del podio in sei occasioni. Ma Charles Leclerc, con la Ferrari numero 16, vuole abbattere il tabù della gara di casanon solo non ha mai vinto ma non è nemmeno salito sul podio. La Rossa di Maranello non taglia il traguardo per prima del Gp dida sette anni, da quando a imporsi fu Sebastian Vettel. Si inizia oggi alle 13.30 per la prima sessione di prove libere mentre la gara sarà domenica alle 15. Sarà possibile vedere il Gp diin diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4K e in streaming su Now. In replica e in differita su TV8. Oggi, venerdì 24 maggio: 13:30 Prove Libere 1 F1 (Sky Sport F1) 15.10 Gruppo 1 Qualifiche F2 (Sky Sport F1) 15:34 Gruppo 2 Qualifiche F2 (Sky Sport F1) 17:00 Prove Libere 2 F1 (Sky Sport F1) Domani, sabato 25 maggio 10.