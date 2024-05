F1 GP Monaco 2024 - Perez | Ferrari sembra irragiungibile al momento

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.31 Appuntamento alle 16.00 per le qualifiche con la Ferrari che avrà grandi ambizioni. A più tardi. 13.29 Questi i tempi della sessione: 1 Oscar PIASTRI McLaren1:15.529 62 Carlos SAINZ Ferrari+0. oasport

Sergio Perez ha parlato nel corso del giovedì che ha sancito il via ufficiale del fine settimana del Gran Premio del Made in Italy e dell’Emilia-Romagna, settimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2024. Si torna a correre sul tracciato di Imola, dopo la cancellazione di un anno fa per colpa dell’alluvione che aveva devastato la regione, e la Red Bull vuole tornare a dominare in riva al Santerno come avvenuto nel 2022.

