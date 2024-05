F1 GP Monaco 2024 - Max Verstappen | Non c’è direzione o soluzione

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 24 maggio 2024) Max, vincitore del Gran Premio dinel 2021 e nel 2023 per ora non vuole pensare alla competizione bensì a salvare il proprio fine settimana. Dopo un altro venerdì difficile, non sa più dove trovare ritmo e si lamenta delle scarse prestazioni della macchina sul cittadino dial termine delle FP2: “Non penso nemmeno di poter descrivere cosa sta realmente accadendo. È semplicemente molto difficile. Non è qualcosa che non mi aspettavo, ma è sicuramente al livello più alto del peggior risultato possibile del fine settimana finora. è molto difficile, ci sono molti dossi e curve e anche cambiamenti di campanatura in pista. Il primo è praticamente impossibile da affrontare. Ogni volta che lo superiamo, perdiamo molto tempo sul giro non guida altrettanto bene. Questo ci sta sicuramente ostacolando in questo momento per andare più veloci e non c’è nemmeno unachiara o unaper il fine settimana per cercare di risolvere qualcosa del genere”.