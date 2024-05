F1 - Ferrari ‘bella del venerdì’ anche a Montecarlo Leclerc precede Hamilton in FP2

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 24 maggio 2024) È stato Charlesil più veloce della seconda sessione di prove libere del GP di Monaco, ottavo appuntamento del Mondiale 2024 di F1. Sul circuito di casa, Charles ha trovato con grande facilità il limite della sua, stampando il considerevole crono di 1:11.278, migliore del riscontro che l’anno scorso valse la pole-position. Un grande rendimento quello del monegasco, che in ogni giro ha dato la sensazione di avere in mano la Rossa pur forzando non poco nel ritmo. Alle sue spalle si sono classificati due nomi eccellenti e dalla storia gloriosa, come Lewis(Mercedes) a 0.188 e lo spagnolo Fernando Alonso (Aston Martin) a 0.475.ha girato con il medesimo fondo, danneggiato nella FP1 da un detrito lasciato dalla Sauber del cinese Guanyu Zhou. Un po’ più in difficoltà nella simulazione sulle qualifiche la Red Bull, con Max Verstappen che ha ottenuto il quarto tempo a 0.