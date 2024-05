F1 - Ferrari a caccia di segnali nelle libere a Montecarlo in vista delle qualifiche più importanti della stagione

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 24 maggio 2024) Quest’oggi, venerdì 24 maggio, il circuito cittadino diospiterà le prime due sessioni di provedel Gran Premio di Monaco 2024, valevole come ottavo appuntamento stagionale del Mondiale di Formula Uno. Dopo il maltempo di ieri, la situazione meteorologica dovrebbe rimanere stabile fino a domenica consentendo lo svolgimento di un weekend totalmente asciutto. Di conseguenza, la qualifica diventa ancor più fondamentale per l’esito del fine settimana monegasco considerando l’impossibilità di effettuare sorpassi tra le strade del Principato. Leservono dunque ai team ed in particolare ai piloti per prepararsi al meglio inprove ufficiali, con in palio la pole position e automaticamente una larga fetta di vittoria del GP. Gli ultimi round di Miami e Imola hanno proposto uno scenario più incerto ed equilibrato rispetto ad inizio campionato, cone (soprattutto) McLaren ormai molto vicine alla Red Bull in termini di prestazione pura.