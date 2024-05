F1 | dopo Imola il GP di Monaco - stori - fascino e curiosità

Leggi tutta la notizia su tuttotek

(Di venerdì 24 maggio 2024) Scopriamo, in questo articolo, una serie di dettagli relativi allaa del GP dia A soli sette giorni dal GP Emilia-Romagna, la Formula 1 si trasferisce nel Principato per il GP: l’edizione inaugurale del 1929 fu una corsa ad invito a cui parteciparono 16 vetture, ma soltanto 3 furono in grado di completare i 100 giri previsti. La prima edizione del GPvalida per il Mondiale di Formula 1 è invece datata 1950, ma per questioni regolamentari per la seconda si dovette attendere il 1955. I dati del GP Secondo i tecnici Brembo, il Circuit deda 3.337 metri di lunghezza rientra nella categoria dei circuiti mediamente impegnativi per i freni. In una scala da 1 a 5 si è meritato un indice di difficoltà di 3 perché pur essendoci 12 staccate al giro nemmeno una volta la frenata si protrae oltre i 90 metri. Ogni pilota utilizza i freni per più di 17 secondi al giro, pari al 24% della durata del GP.