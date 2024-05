F1 - Carlos Sainz | Venerdi impegnativ - non ho trovato la giusta consistenza

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 24 maggio 2024) Non un venerdì stellare quello dia Monte Carlo. Le prime due sessioni di prove libere del Gran Premio di Monaco, ottavo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2024, infatti, non hanno messo in mostra la migliore versione del pilota spagnolo, specialmente nel confronto diretto con il compagno di scuderia Charles Leclerc che lo ha distanziato di diversi decimi. Il padrone di casa monegasco, infatti, ha messo a segno un ottimo 1:11.278 con 188 millesimi su Lewis Hamilton e 475 su Fernando Alonso. Quarta posizione per Max Verstappen in 1:11.816 a 535 millesimi, quinta per Lando Norris a 675 millesimi, quindi sesto proprioa 684. Lo spagnolo non ha mai dato la sensazione di avere la velocità per pareggiare i primi della classifica, ma ha dimostrato di avere un interessante passo gara. Al termine del venerdì sul circuito del Principato, il nativo di Madrid ha raccontato le sue sensazioni: “Venerdìo.