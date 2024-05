F1 - arriva il Gp di Monaco | la Ferrari cerca il compromesso perfett - può dare l’assalto a Verstappen

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 24 maggio 2024) Gli aggiornamenti portati a Imola dallanon sono bastati perre davanti a Red Bull e McLaren.già sentenze però sarebbe sinonimo di poca pazienza: bisogna aspettare i prossimi GP per capire, perché Imola non è una pista a favore delle caratteristiche della SF-24 di Maranello. Per sviluppare un pacchetto–aggiornamenti, gli uomini di un team lavorano di solito per tre mesi. E considerando quanto gli ingegneri delle scuderie di testa abbiano già estratto quasi il massimo delle performance dalle loro monoposto — come dimostrano negli ultimi GP le prime otto vetture racchiuse in qualifica nel giro di cinque-sette decimi — la differenza oggi la fa un buon assetto e la bravura di un pilota nella lotta alla pole., a Imola l’assetto più carico portava meno potenza sul rettilineo Un decimo e mezzo può infatti risultare decisivo in positivo e negativo. Vedasi Leclerc ma soprattutto, che senza la pole difficilmente avrebbe vinto a Imola, considerando il passo più lento rispetto alla McLaren e i problemi su gomma dura, specie all’anteriore.