Ex Isochimica - processo in Appello ma senza vittime

(Di venerdì 24 maggio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoDavanti ai magistrati della Prima Sezione Penale della Corte didi Napoli, è iniziato ildi secondo grado per il disastro dell’exdi Pianodardine. Nella prima udienza si è discussa l’impugnazione della Procura della Repubblica di Avellino alle 23 assoluzioni disposte dal Tribunale emesse il 28 gennaio 2022. Sono 28 gli imputati che rispondono a vario titolo di una serie di reati legati alla lavorazione a mani nude dell’amianto dalle carrozze ferroviarie che arrivavano nello stabilimento di Elio Graziano. Nella sentenza di primo grado sono arrivate solo quattro condanne a 10 anni di reclusione, 23 assoluzioni, 50 mila euro di risarcimento a ciascuna delle famiglie delle. E il primo dato che consegna ildiè una esclusione delle numerosedi lesioni a causa dell’amianto dell’ex fabbrica della morte, che sono tecnicamente fuori daldi secondo grado.

