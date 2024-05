Ex Cementificio Sacci di Bibbiena Lucia De Robertis e Vincenzo Ceccarelli PD Interventi urgenti e non rimandabil

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 24 maggio 2024) Arezzo, 24 maggio 2024 – “Tutelare la salute dei cittadini. Dopo mesi di stallo, è grave che il sindaco dirimanga inerte dinanzi alla necessità di rimozione e smaltimento dei rifiuti pericolosi e cancerogeni presenti nell’area ex.” Con queste parole i consiglieri PDdehanno presentato un'interrogazione urgente alla Giunta ed al Presidente della Regione, chiedendo come intenda attivarsi. “Già nell’aprile 2023 ARPAT aveva eseguito un sopralluogo al fine di rilevare lo stato dei luoghi mediante accertamenti, anche analitici, funzionali alle eventuali conseguenti segnalazioni da inoltrare alle Autorità preposte per i provvedimenti di relativa competenza. Quest’azione aveva determinato una nota ufficiale di Arpat con comunicazioni al Comune died all’Azienda sanitaria Toscana sud est dalle quali emergeva che in quest’area permanevano rifiuti e situazioni di pericolo di crollo, relativamente alle coperture, tamponature ed alcuni elementi strutturali del corpo principale di fabbrica.